(из Баевки) Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Сергей Иванович
Отец ребёнка: Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Иван Павлович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно