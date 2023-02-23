(из Баевки) Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Баевки) Авдотья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Сергей Иванович

Отец ребёнка: Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Иван Павлович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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