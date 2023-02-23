прибыл после переписи 1745-1748 гг. Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиприбыл после переписи 1745-1748 гг. Иван Павлович

прибыл после переписи 1745-1748 гг. Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильевна

Смерть
1793
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