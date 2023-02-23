прибыл после переписи 1745-1748 гг. Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильевна
Смерть
1793