Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Листушкин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Листушкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Листушкин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Листушкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Листушкина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Листушкин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно