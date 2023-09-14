Кузьмин Фома Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Кузьмин Федул Егорович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Пелагея Фоминична
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кузьмин Петр Фомич
Мать ребёнка: Ирина
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
1813
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха