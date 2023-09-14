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Кузьмин Фома Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Кузьмин Федул Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Пелагея Фоминична

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1812

Сын: Кузьмин Петр Фомич

Мать ребёнка: Ирина

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
1813
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
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