(Кузьмина) Пелагея Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузьмина) Пелагея Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Кузьмин Фома Федулович

Мать: Ирина

Смерть
Неизвестно
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