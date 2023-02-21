Маурин Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаурин Владимир Сергеевич

Маурин Владимир Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Маурин Сергей Николаевич

Мать: Маурина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
25.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маурина Ольга Сергеевна

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маурин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Маурина Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маурина Ольга Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close