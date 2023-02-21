Маурин Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Маурин Сергей Николаевич
Мать: Маурина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
25.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маурина Ольга Сергеевна
Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маурин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Маурина Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маурина Ольга Сергеевна
Смерть
Неизвестно