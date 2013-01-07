Маурина (Иноземцева) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маурина (Иноземцева) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.01.2013

Пол

Женский

Отец

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Мать

1905 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Иноземцева Елена Дмитриевна

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маурин Владимир Сергеевич

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маурин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Маурин Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маурин Владимир Сергеевич

Смерть
07.01.2013
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