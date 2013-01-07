Маурина (Иноземцева) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.01.2013
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маурин Владимир Сергеевич
Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маурин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Маурин Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2013