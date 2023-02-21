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(Малышев) Евдокия
(Малышев) Евдокия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.02.1886
Пол
Женский
Отец
Малышев Федор
1864 г.р.
Мать
Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1886
Отец:
Малышев Федор
Мать:
Евдокия
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