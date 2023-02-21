(Малышев) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малышев) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1886

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1886

Отец: Малышев Федор

Мать: Евдокия

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