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Малышев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Малышев Дмитрий

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
07.02.1886

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
06.11.1887

Сын: Малышев Михаил

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
04.12.1888

Сын: Малышев Даниил

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
13.01.1895

Жена: Стефанида

Рождение ребёнка
01.04.1898

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
30.05.1899

Сын: Федор

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
27.02.1901

Дочь: Иулиана

Мать ребёнка: Стефанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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