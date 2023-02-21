Малышев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Малышев Дмитрий
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
06.11.1887
Сын: Малышев Михаил
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
04.12.1888
Сын: Малышев Даниил
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
13.01.1895
Жена: Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
Неизвестно