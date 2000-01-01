Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1886
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Малышев Федор
Рождение ребёнка
06.11.1887
Сын: Малышев Михаил
Отец ребёнка: Малышев Федор
Рождение ребёнка
04.12.1888
Сын: Малышев Даниил
Отец ребёнка: Малышев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Федор