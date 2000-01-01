Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия

Евдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1886

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Малышев Федор

Рождение ребёнка
06.11.1887

Сын: Малышев Михаил

Отец ребёнка: Малышев Федор

Рождение ребёнка
04.12.1888

Сын: Малышев Даниил

Отец ребёнка: Малышев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Федор

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close