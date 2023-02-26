Буханцов Конон Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти20.06.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Кузнецов Алексей
Мать: Ефимия Але...
Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова
Дочь: Мария Кононова
Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова
Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова
Сын: Кузнецов Григорий Кононов
Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова
Дочь: Анастасия Кононова
Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова
Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова
Дочь: Татьяна Кононова
Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова
Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова
Дочь: Софья Кононова
Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова
Дочь: Пелагея Кононова
Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова
Дочь: Анна Кононова
Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова
Дочь: Наталья Кононова
Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова
Дочь: Любовь Кононова
Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова