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Буханцов Конон Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

20.06.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Кузнецов Алексей

Мать: Ефимия Але...

Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Кузнецов Иван (Кононов)

Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Кононова

Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кузнецов Яков Кононов

Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова

Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Кузнецов Григорий Кононов

Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия Кононова

Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кузнецов Михаил Кононов

Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова

Рождение ребёнка
10.01.1843

Дочь: Татьяна Кононова

Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кузнецов Герасим Кононов

Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.09.1844

Дочь: Софья Кононова

Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.05.1846

Дочь: Пелагея Кононова

Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.01.1848

Дочь: Анна Кононова

Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1849

Дочь: Наталья Кононова

Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.09.1851

Дочь: Любовь Кононова

Мать ребёнка: Буханцова Анна Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
20.06.1868
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: по старости
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