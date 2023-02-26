Ефимия Але... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Але...

Ефимия Але...

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Буханцов Конон Алексеев

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей

Рождение ребёнка
До 1808

Сын: Буханцов Родион (Иродион) Алексеев

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Илья Алексеев

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Кузнецов Никита Алексеев

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1848

Сын: Кузнецов Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close