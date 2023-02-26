Ефимия Але...
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей
Рождение ребёнка
До 1808
Сын: Буханцов Родион (Иродион) Алексеев
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей
Рождение ребёнка
До 1832
Сын: Илья Алексеев
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей
Рождение ребёнка
До 1832
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Кузнецов Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей
Смерть
Неизвестно