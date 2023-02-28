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Буханцов Семён Алексеев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.06.1844

Дочь: Феврония Семёнова

Мать ребёнка: Буханцова Надежда Фомина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.06.1845

Сын: Буханцов Сергей Семёнов

Мать ребёнка: Буханцова Надежда Фомина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.03.1847

Сын: Буханцов Алексей Семёнов

Мать ребёнка: Буханцова Надежда Фомина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.04.1849

Дочь: Александра Семёнова

Мать ребёнка: Буханцова Надежда Фомина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.05.1850

Сын: Константин Семёнов

Мать ребёнка: Буханцова Надежда Фомина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.08.1857

Дочь: Васса Семёнова

Мать ребёнка: Буханцова Надежда Фомина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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