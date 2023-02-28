Буханцов Семён Алексеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1844
Дочь: Феврония Семёнова
Мать ребёнка: Буханцова Надежда Фомина
Рождение ребёнка
24.06.1845
Мать ребёнка: Буханцова Надежда Фомина
Рождение ребёнка
10.03.1847
Мать ребёнка: Буханцова Надежда Фомина
Рождение ребёнка
22.04.1849
Дочь: Александра Семёнова
Мать ребёнка: Буханцова Надежда Фомина
Рождение ребёнка
20.05.1850
Сын: Константин Семёнов
Мать ребёнка: Буханцова Надежда Фомина
Рождение ребёнка
01.08.1857
Дочь: Васса Семёнова
Мать ребёнка: Буханцова Надежда Фомина
Смерть
Неизвестно