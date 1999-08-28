Алексеева (Жукова) Анна Петровна
Место рожденияИльинка, Угранский р-н, Смоленская обл.
Дата рождения12.01.1924
Дата смерти28.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924
Отец: Жуков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Павел Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Павел Петрович
Коростовец, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Смерть
28.08.1999