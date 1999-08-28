Алексеева (Жукова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Жукова) Анна Петровна

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Место рождения

Ильинка, Угранский р-н, Смоленская обл.

Дата рождения

12.01.1924

Дата смерти

28.08.1999

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924

Отец: Жуков Петр

Мать: Жукова (Мельникова) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Павел Петрович

Рождение ребёнка
17.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Павел Петрович

Коростовец, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Смерть
28.08.1999

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