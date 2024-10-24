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Алексеев Павел Петрович

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Место рождения

Коростовец, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.02.1925

Дата смерти

09.05.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1925

Отец: Алексеев Петр Алексеевич

Мать: не указана

Коростовец, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева (Жукова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
17.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева (Жукова) Анна Петровна

Коростовец, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Смерть
09.05.1977

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