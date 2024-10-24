Алексеев Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения28.02.1925
Дата смерти09.05.1977
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1925
Отец: Алексеев Петр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева (Жукова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева (Жукова) Анна Петровна
Смерть
09.05.1977