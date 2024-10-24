Жуков Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: Жукова Прасковья
Рождение ребёнка
12.01.1924
Дочь: Алексеева (Жукова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Жукова (Мельникова) Пелагея
Рождение ребёнка
20.03.1927
Дочь: Селезнева (Жукова) Мария
Мать ребёнка: Жукова (Мельникова) Пелагея
Рождение ребёнка
05.05.1936
Сын: Жуков Петр
Мать ребёнка: Жукова (Мельникова) Пелагея
Рождение ребёнка
10.12.1939
Сын: Жуков Владимир
Мать ребёнка: Жукова (Мельникова) Пелагея
Смерть
1972