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Жуков Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: Жукова Прасковья

Рождение ребёнка
12.01.1924

Дочь: Алексеева (Жукова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Жукова (Мельникова) Пелагея

Рождение ребёнка
20.03.1927

Дочь: Селезнева (Жукова) Мария

Мать ребёнка: Жукова (Мельникова) Пелагея

Рождение ребёнка
05.05.1936

Сын: Жуков Петр

Мать ребёнка: Жукова (Мельникова) Пелагея

Рождение ребёнка
10.12.1939

Сын: Жуков Владимир

Мать ребёнка: Жукова (Мельникова) Пелагея

Смерть
1972

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