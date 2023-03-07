Маркова Калугина (Ивахо) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Калугина (Ивахо) Мария Петровна

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Место рождения

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

1896

Дата смерти

22.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Ивахо Петр Гордеевич

Мать: Ивахо Мария Петровна

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
29.01.1914 ст.

Муж: Калугин Иван Ильич

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
30.04.1916

Дочь: Горнакова Анастасия (Надежда) Ивановна

Отец ребёнка: Калугин Иван Ильич

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Василий Павлович

Смерть
22.01.1979
Коломна, Коломенский, Московская область
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