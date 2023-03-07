Маркова Калугина (Ивахо) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти22.01.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Ивахо Петр Гордеевич
Мать: Ивахо Мария Петровна
Бракосочетание
29.01.1914 ст.
Муж: Калугин Иван Ильич
Рождение ребёнка
30.04.1916
Дочь: Горнакова Анастасия (Надежда) Ивановна
Отец ребёнка: Калугин Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1979
Коломна, Коломенский, Московская область