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Ивахо (Шихова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Шихов Петр Исаакович

Мать: Шихова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Ивахо Николай Петрович

Отец ребёнка: Ивахо Петр Гордеевич

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Маркова Калугина Мария Петровна

Отец ребёнка: Ивахо Петр Гордеевич

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1899

Сын: Ивахо Михаил Петрович

Отец ребёнка: Ивахо Петр Гордеевич

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1905

Дочь: Маркина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Ивахо Петр Гордеевич

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивахо Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Ивахо Петр Гордеевич

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тирская Елена Петровна

Отец ребёнка: Ивахо Петр Гордеевич

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивахо Варвара Петровна

Отец ребёнка: Ивахо Петр Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивахо Петр Гордеевич

Смерть
1942
Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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