Ивахо (Шихова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти1942
ПолЖенский
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Шихов Петр Исаакович
Мать: Шихова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Ивахо Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Маркова Калугина Мария Петровна
Отец ребёнка: Ивахо Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
27.09.1899
Отец ребёнка: Ивахо Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
05.01.1905
Дочь: Маркина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Ивахо Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ивахо Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тирская Елена Петровна
Отец ребёнка: Ивахо Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивахо Варвара Петровна
Отец ребёнка: Ивахо Петр Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивахо Петр Гордеевич
Смерть
1942
Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)