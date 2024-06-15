Цыбина (Берсенева) Ирина Ивановна 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цыбина (Берсенева) Ирина Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Берсенев Иван

Мать: Берсенева Авдотья Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Семен Лазарев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Цыбин Иван Семенович

Отец ребёнка: Цыбин Семен Лазарев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Цыбин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Цыбин Семен Лазарев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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