Цыбина (Берсенева) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Берсенев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбин Семен Лазарев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Цыбин Иван Семенович
Отец ребёнка: Цыбин Семен Лазарев
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Цыбин Семен Лазарев
Смерть
Неизвестно