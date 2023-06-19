Цыбин Семен Лазарев
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Цыбин Лазарь Семенов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Цыбин Иван Семенович
Мать ребёнка: Цыбина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Цыбина Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина Ирина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно