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Цыбин Семен Лазарев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Цыбин Лазарь Семенов

Мать: Цыбина Салмонида Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Цыбин Иван Семенович

Мать ребёнка: Цыбина Ирина Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Цыбин Григорий Семенович

Мать ребёнка: Цыбина Ирина Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Ирина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно