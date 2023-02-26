Вера (Петрова)
Место рожденияд.Большие Маховичи Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Большие Маховичи Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1891
Муж: Тимофей Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1892
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
29.05.1893
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1896
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
12.12.1898
Сын: Павел Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
23.02.1900
Сын: Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Агафия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1905
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1909
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Марфа Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
24.06.1912
Сын: Пётр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно