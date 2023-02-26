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Вера (Петрова)

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Место рождения

д.Большие Маховичи Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Большие Маховичи Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1891

Муж: Тимофей Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1892

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1893

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1896

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1898

Сын: Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1900

Сын: Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Агафия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1905

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1909

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Марфа Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
24.06.1912

Сын: Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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