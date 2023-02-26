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Иван Тимофеев

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.05.1893

Дата смерти

30.03.1915

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1893

Отец: Тимофей Михайлов

Мать: Вера (Петрова)

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1914

Дочь: Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Анна Семёнова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семёнова

Смерть
30.03.1915
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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