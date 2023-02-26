Иван Тимофеев
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.05.1893
Дата смерти30.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1893
Отец: Тимофей Михайлов
Мать: Вера (Петрова)
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1914
Дочь: Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Анна Семёнова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семёнова
Смерть
30.03.1915
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки