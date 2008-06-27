Губанов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1947

Дата смерти

27.06.2008

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1947

Отец: Губанов Александр Михайлович

Мать: Басманова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
20.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.06.2008

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