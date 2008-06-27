Губанов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1947
Дата смерти27.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1947
Рождение ребёнка
20.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.06.2008