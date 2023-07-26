Губанов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1924

Дата смерти

19.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1924

Отец: Губанов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Губанов Александр Александрович

Мать ребёнка: Басманова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
08.07.1947

Сын: Губанов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Басманова Нина Алексеевна

Смерть
19.08.1991

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