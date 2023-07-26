Губанов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1924
Дата смерти19.08.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1924
Отец: Губанов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Сын: Губанов Александр Александрович
Мать ребёнка: Басманова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
08.07.1947
Сын: Губанов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Басманова Нина Алексеевна
Смерть
19.08.1991