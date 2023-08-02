Мамсурова (Кантемирова) Фатима Муратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсурова (Кантемирова) Фатима Муратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамсуров Бимболат

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамсуров Бимболат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсиева Тамара Бимболатовна

Отец ребёнка: Мамсуров Бимболат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамсуров Бимболат

Смерть
1999
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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