Мамсуров Бимболат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамсурова Фатима Муратовна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамсурова Фатима Муратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсиева Тамара Бимболатовна
Мать ребёнка: Мамсурова Фатима Муратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край