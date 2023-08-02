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Мамсуров Бимболат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Мамсуров Хату Бимболатович

Мать: Мамсурова Мадина (Митка)

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамсурова Фатима Муратовна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамсурова Фатима Муратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсиева Тамара Бимболатовна

Мать ребёнка: Мамсурова Фатима Муратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамсурова Фатима Муратовна

Смерть
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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