Дмитриева Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти27.02.1908
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Малкерова) Феодосия
Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
05.08.1872
Дочь: Михалева (Тихонова) Васса Василиса
Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Малкерова) Екатерина
Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
14.02.1882
Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
20.07.1884
Дочь: (Малкерова) Мария
Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Малкерова) Ирина
Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов
д.Дмитрово
Смерть
27.02.1908
д.Дмитрово