Дмитриева Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Агрипина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

27.02.1908

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Малкерова) Феодосия

Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
05.08.1872

Дочь: Михалева (Тихонова) Васса Василиса

Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Малкерова) Екатерина

Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1877

Сын: Тихонов Алексей Малкеров

Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
14.02.1882

Сын: Тихонов Онисим Малкеров

Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
20.07.1884

Дочь: (Малкерова) Мария

Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Малкерова) Ирина

Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1889

Сын: Тихонов Иван Малкеров

Отец ребёнка: Тихонов Малкер Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
27.02.1908
Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово

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