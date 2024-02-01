Михалева (Малкерова) Васса Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Малкер
Мать: Агрипина
Рождение ребёнка
06.09.1893
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Михалев Михаил
Дмитрово
Рождение ребёнка
12.01.1901
Сын: Михалев Савелий
Отец ребёнка: Михалев Михаил
Дмитрово
Рождение ребёнка
17.04.1903
Сын: Михалев Симеон
Отец ребёнка: Михалев Михаил
Дмитрово
Смерть
Неизвестно