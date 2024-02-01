Михалева (Малкерова) Васса Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалева (Малкерова) Васса Василиса

Михалева (Малкерова) Васса Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Малкер

Мать: Агрипина

Рождение ребёнка
06.09.1893

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Михалев Михаил

Дмитрово
Рождение ребёнка
12.01.1901

Сын: Михалев Савелий

Отец ребёнка: Михалев Михаил

Дмитрово
Рождение ребёнка
17.04.1903

Сын: Михалев Симеон

Отец ребёнка: Михалев Михаил

Дмитрово
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close