Тихонов Алексей Малкеров
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Тихонов Малкер Михайлов
Мать: Дмитриева Агрипина
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1898
Сын: Малкеров Василий
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
13.03.1899
Сын: Малкеров Алексей
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1901
Сын: Малкеров Илья
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
01.09.1902
Дочь: (Малкерова) Марфа
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1903
Сын: Малкеров Андрей
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
22.09.1903
Дочь: (Малкерова) Евфросиния
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Малкерова) Татьяна
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Малкерова) Гликерия
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1907
Сын: Малкеров Иван
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Малкерова) Мария
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно