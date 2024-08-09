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Тихонов Алексей Малкеров

Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Тихонов Малкер Михайлов

Мать: Дмитриева Агрипина

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1898

Сын: Малкеров Василий

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
13.03.1899

Сын: Малкеров Алексей

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1901

Сын: Малкеров Илья

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
01.09.1902

Дочь: (Малкерова) Марфа

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1903

Сын: Малкеров Андрей

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
22.09.1903

Дочь: (Малкерова) Евфросиния

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Малкерова) Татьяна

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Малкерова) Гликерия

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1907

Сын: Малкеров Иван

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Малкерова) Мария

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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