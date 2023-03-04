Утусикова Агрепина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Утусикова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Утусиков Василий Мартисович
Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1793
Сын: Утусиков Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Утусиков Василий Мартисович
Исповедальные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Утусикова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Утусиков Василий Мартисович
Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Утусикова Марья Васильевна
Отец ребёнка: Утусиков Василий Мартисович
Исповедные ведомости 1800г
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно