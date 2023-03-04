Утусикова Агрепина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утусикова Агрепина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Утусикова Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Утусиков Василий Мартисович

Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1793

Сын: Утусиков Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Утусиков Василий Мартисович

Исповедальные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Утусикова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Утусиков Василий Мартисович

Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Утусикова Марья Васильевна

Отец ребёнка: Утусиков Василий Мартисович

Исповедные ведомости 1800г
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утусиков Василий Мартисович

Смерть
Неизвестно
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