Утусиков Василий Мартисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Утусиков Мартис
Мать: не указана
Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Утусикова Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Утусикова Агрепина Петровна
Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1793
Сын: Утусиков Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Утусикова Агрепина Петровна
Исповедальные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Утусикова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Утусикова Агрепина Петровна
Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Утусикова Марья Васильевна
Мать ребёнка: Утусикова Агрепина Петровна
Исповедные ведомости 1800г
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно