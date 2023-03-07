Ильинский Автоном Лукич
Место рождения
Дата рождения01.09.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1818 ст.
Рождение ребёнка
29.03.1844 ст.
Сын: Ильинский Александр Автономович
Мать ребёнка: Ильинская Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Служащий Вологодской духовной консистории, Титулярный Советник.
Смерть
Неизвестно