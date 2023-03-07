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Ильинский Автоном Лукич

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Место рождения

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.09.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1818 ст.

Отец: Ильинский Лука Федорович

Мать: Ильинская Екатерина Васильевна

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1844 ст.

Сын: Ильинский Александр Автономович

Мать ребёнка: Ильинская Екатерина Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская Екатерина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Служащий Вологодской духовной консистории, Титулярный Советник.
Смерть
Неизвестно
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