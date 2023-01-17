Ильинская (Сатрапова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Дьяческая дочь.
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдуевская Анна Лукинична
Отец ребёнка: Ильинский Лука Федорович
Рождение ребёнка
12.11.1794 ст.
Отец ребёнка: Ильинский Лука Федорович
Рождение ребёнка
22.10.1804 ст.
Сын: Ильинский Александр Лукич
Отец ребёнка: Ильинский Лука Федорович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ильинская Марфа Лукинична
Отец ребёнка: Ильинский Лука Федорович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Ильинский Лука Федорович
Рождение ребёнка
01.09.1818 ст.
Отец ребёнка: Ильинский Лука Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно