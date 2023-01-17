Ильинская (Сатрапова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Сатрапова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дьяческая дочь.
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдуевская Анна Лукинична

Отец ребёнка: Ильинский Лука Федорович

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.11.1794 ст.

Сын: Ильинский Николай Лукич

Отец ребёнка: Ильинский Лука Федорович

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.10.1804 ст.

Сын: Ильинский Александр Лукич

Отец ребёнка: Ильинский Лука Федорович

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ильинская Марфа Лукинична

Отец ребёнка: Ильинский Лука Федорович

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ильинский Василий Лукич

Отец ребёнка: Ильинский Лука Федорович

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1818 ст.

Сын: Ильинский Автоном Лукич

Отец ребёнка: Ильинский Лука Федорович

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский Лука Федорович

Смерть
Неизвестно
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