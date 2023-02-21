Кудряшова (Черняева) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Черняева) Лидия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1962

Сын: Кудряшов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Андреевич

Звенигород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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