Кудряшов Андрей Иванович
Место рожденияЗвенигород
Дата рождения29.01.1962
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1962
Отец: Кудряшов Иван Андреевич
Мать: Кудряшова Лидия Петровна
Звенигород
Рождение ребёнка
16.11.1997
Мать ребёнка: Кудряшова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кудряшова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кудряшова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшов Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Кудряшова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшов Алена Андреевна
Мать ребёнка: Кудряшова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудряшова Анна