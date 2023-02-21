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Кудряшов Андрей Иванович

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Место рождения

Звенигород

Дата рождения

29.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1962

Отец: Кудряшов Иван Андреевич

Мать: Кудряшова Лидия Петровна

Звенигород
Рождение ребёнка
16.11.1997

Сын: Кудряшов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Кудряшова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Кудряшова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Кудряшова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшов Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Кудряшова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшов Алена Андреевна

Мать ребёнка: Кудряшова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудряшова Анна

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