Кудряшова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1997

Сын: Кудряшов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшов Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшов Алена Андреевна

Отец ребёнка: Кудряшов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Андрей Иванович

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