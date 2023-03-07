Захарова (Гредусова) Парасковья Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Гредусова) Парасковья Порфирьевна

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

23.08.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Гредусов Порфирий

Мать: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
04.10.1864

Муж: Захаров Сергей Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1865 ст.

Дочь: Устинья Сергеевна

Отец ребёнка: Захаров Сергей Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1869 ст.

Сын: Захаров Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Захаров Сергей Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
23.08.1876 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: горячка
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