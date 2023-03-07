Захарова (Гредусова) Парасковья Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти23.08.1876 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Гредусов Порфирий
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1864
Рождение ребёнка
08.09.1865 ст.
Дочь: Устинья Сергеевна
Отец ребёнка: Захаров Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
02.04.1869 ст.
Сын: Захаров Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Захаров Сергей Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.08.1876 ст.
Причина смерти: горячка