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Захаров Сергей Андреевич

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

07.09.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1846 ст.

Отец: Захаров Андрей Кондратьевич

Мать: Захарова Анастасия Алексеевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
04.10.1864

Жена: Захарова Парасковья Порфирьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1865 ст.

Дочь: Устинья Сергеевна

Мать ребёнка: Захарова Парасковья Порфирьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1869 ст.

Сын: Захаров Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Захарова Парасковья Порфирьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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