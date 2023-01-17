Захаров Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1846 ст.
Бракосочетание
04.10.1864
Рождение ребёнка
08.09.1865 ст.
Дочь: Устинья Сергеевна
Мать ребёнка: Захарова Парасковья Порфирьевна
Рождение ребёнка
02.04.1869 ст.
Сын: Захаров Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Захарова Парасковья Порфирьевна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно