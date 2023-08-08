Бибикова (Шишкова) ВАРВАРА НИКИТИЧНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти10.09.1773
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Шишков НИКИТА СЕМЁНОВИЧ
Бракосочетание
Около 1738
Рождение ребёнка
11.04.1745
Дочь: Голенищева-Кутузова ЕВДОКИЯ ИЛЬИНИЧНА
Отец ребёнка: Бибиков ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
05.11.1754
Дочь: Св Княгиня Голенищева-Кутузова ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА
Отец ребёнка: Бибиков ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Смерть
10.09.1773