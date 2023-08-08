Бибикова (Шишкова) ВАРВАРА НИКИТИЧНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикова (Шишкова) ВАРВАРА НИКИТИЧНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

10.09.1773

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Шишков НИКИТА СЕМЁНОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1738

Муж: Бибиков ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
11.04.1745

Дочь: Голенищева-Кутузова ЕВДОКИЯ ИЛЬИНИЧНА

Отец ребёнка: Бибиков ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
05.11.1754

Дочь: Св Княгиня Голенищева-Кутузова ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА

Отец ребёнка: Бибиков ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Смерть
10.09.1773
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