Бибиков ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смерти06.04.1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1728
Рождение ребёнка
30.05.1729
Мать ребёнка: Бибикова НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Бракосочетание
Около 1738
Рождение ребёнка
11.04.1745
Дочь: Голенищева-Кутузова ЕВДОКИЯ ИЛЬИНИЧНА
Мать ребёнка: Бибикова ВАРВАРА НИКИТИЧНА
Рождение ребёнка
05.11.1754
Дочь: Св Княгиня Голенищева-Кутузова ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА
Мать ребёнка: Бибикова ВАРВАРА НИКИТИЧНА
Смерть
06.04.1784