Бибиков ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибиков ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

06.04.1784

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1728

Жена: Бибикова НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
30.05.1729

Сын: Бибиков АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

Мать ребёнка: Бибикова НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
Около 1738

Жена: Бибикова ВАРВАРА НИКИТИЧНА

Рождение ребёнка
11.04.1745

Дочь: Голенищева-Кутузова ЕВДОКИЯ ИЛЬИНИЧНА

Мать ребёнка: Бибикова ВАРВАРА НИКИТИЧНА

Рождение ребёнка
05.11.1754

Дочь: Св Княгиня Голенищева-Кутузова ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА

Мать ребёнка: Бибикова ВАРВАРА НИКИТИЧНА

Смерть
06.04.1784
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