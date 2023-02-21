Мандрыка (Вовк) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыка (Вовк) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вовк Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мандрыка Афанасий Тихонович

Отец ребёнка: Мандрыка Тихон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандрыка Илья Тихонович

Отец ребёнка: Мандрыка Тихон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Мандрыка Тихон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меланья Тихоновна

Отец ребёнка: Мандрыка Тихон Филиппович

Смерть
Неизвестно
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