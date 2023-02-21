Мандрыка (Вовк) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вовк Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мандрыка Афанасий Тихонович
Отец ребёнка: Мандрыка Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мандрыка Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Мандрыка Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меланья Тихоновна
Отец ребёнка: Мандрыка Тихон Филиппович
Смерть
Неизвестно