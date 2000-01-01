Мандрыка Тихон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мандрыка Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мандрыка Афанасий Тихонович
Мать ребёнка: Мандрыка Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мандрыка Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Мандрыка Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меланья Тихоновна
Мать ребёнка: Мандрыка Елизавета Ивановна
Смерть
Неизвестно