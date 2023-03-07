Бакановъ Моисей
Место рождения
Дата рождения01.09.1855
Дата смерти10.03.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1855
Отец: Бакановъ Тихонъ
Мать: Баканова Марѳа
Рождение ребёнка
21.07.1879
Дочь: Перехватова Мария
Мать ребёнка: Баканова Лукерья
Рождение ребёнка
24.08.1880
Сын: Бакановъ Петръ
Мать ребёнка: Баканова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Марфа
Мать ребёнка: Баканова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Баканова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувшинова Агриппина
Мать ребёнка: Баканова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баканова Лукерья
Смерть
10.03.1890
Причина смерти: Отъ ушиба свалившимся деревомъ