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Бакановъ Моисей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.09.1855

Дата смерти

10.03.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1855

Отец: Бакановъ Тихонъ

Мать: Баканова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1879

Дочь: Перехватова Мария

Мать ребёнка: Баканова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1880

Сын: Бакановъ Петръ

Мать ребёнка: Баканова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Марфа

Мать ребёнка: Баканова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Баканова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувшинова Агриппина

Мать ребёнка: Баканова Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баканова Лукерья

Смерть
10.03.1890
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ ушиба свалившимся деревомъ
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