Кувшинова (Баканова) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакановъ Моисей
Мать: Баканова Лукерья
Бракосочетание
09.02.1911
Муж: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.03.1913
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.06.1914
Сын: Кувшиновъ Петръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.11.1915
Дочь: Кувшинова Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.11.1918
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ