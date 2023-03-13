Кувшиновъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1886
Отец: Кувшиновъ Иванъ*
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1911
Жена: Кувшинова Агриппина
Рождение ребёнка
06.03.1913
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Кувшинова Агриппина
Рождение ребёнка
12.06.1914
Сын: Кувшиновъ Петръ
Мать ребёнка: Кувшинова Агриппина
Рождение ребёнка
12.11.1915
Дочь: Кувшинова Анна
Мать ребёнка: Кувшинова Агриппина
Рождение ребёнка
22.11.1918
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Кувшинова Агриппина