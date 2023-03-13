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Кувшиновъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кувшиновъ Иванъ*

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1911

Жена: Кувшинова Агриппина

Рождение ребёнка
06.03.1913

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Кувшинова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1914

Сын: Кувшиновъ Петръ

Мать ребёнка: Кувшинова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1915

Дочь: Кувшинова Анна

Мать ребёнка: Кувшинова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1918

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Кувшинова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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