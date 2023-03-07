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Перехватова (Баканова) Мария

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.07.1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1879

Отец: Бакановъ Моисей

Мать: Баканова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.11.1899

Муж: Перехватовъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1901

Сын: Перехватовъ Николай

Отец ребёнка: Перехватовъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1903

Сын: Перехватовъ Петръ

Отец ребёнка: Перехватовъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1905

Сын: Перехватовъ Николай

Отец ребёнка: Перехватовъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1907

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Перехватовъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1909

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Перехватовъ Никифоръ

Рождение ребёнка
12.04.1912

Сын: Перехватовъ Константинъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1914

Дочь: Перехватова Александра

Отец ребёнка: Перехватовъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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