Перехватова (Баканова) Мария
Место рождения
Дата рождения21.07.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1879
Отец: Бакановъ Моисей
Мать: Баканова Лукерья
Бракосочетание
12.11.1899
Муж: Перехватовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
30.04.1901
Сын: Перехватовъ Николай
Отец ребёнка: Перехватовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
12.01.1903
Сын: Перехватовъ Петръ
Отец ребёнка: Перехватовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
24.07.1905
Сын: Перехватовъ Николай
Отец ребёнка: Перехватовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
13.07.1907
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Перехватовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
12.05.1909
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Перехватовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
12.04.1912
Отец ребёнка: Перехватовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
27.04.1914
Дочь: Перехватова Александра
Отец ребёнка: Перехватовъ Никифоръ