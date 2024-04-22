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Волынщиков Филипп Степанович

Место рождения

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

До 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Волынщиков Степан Григорьевич

Мать: Волынщикова Федосья

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Волынщиков Олимпий Филиппович

Мать ребёнка: Волынщикова Устинья Ивановна

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Волынщикова Устинья Ивановна

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Волынщикова Устинья Ивановна

д. Сидорово Курагинская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волынщикова Устинья Ивановна

Смерть
До 1902
д. Сидорово Курагинская волость
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