Волынщиков Филипп Степанович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиДо 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Волынщиков Степан Григорьевич
Мать: Волынщикова Федосья
Рождение ребёнка
1889
Сын: Волынщиков Олимпий Филиппович
Мать ребёнка: Волынщикова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Волынщикова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Волынщикова Устинья Ивановна
д. Сидорово Курагинская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1902
д. Сидорово Курагинская волость