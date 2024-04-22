Волынщикова Устинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1889
Сын: Волынщиков Олимпий Филиппович
Отец ребёнка: Волынщиков Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Волынщиков Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Волынщиков Филипп Степанович
д. Сидорово Курагинская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно