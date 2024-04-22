Волынщикова Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынщикова Устинья Ивановна

Место рождения

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Волынщиков Олимпий Филиппович

Отец ребёнка: Волынщиков Филипп Степанович

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Волынщиков Филипп Степанович

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Волынщиков Филипп Степанович

д. Сидорово Курагинская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волынщиков Филипп Степанович

Смерть
Неизвестно
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