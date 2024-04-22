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Волынщикова Федосья

Место рождения

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Волынщиков Филипп Степанович

Отец ребёнка: Волынщиков Степан Григорьевич

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Волынщиков Анфиноген (Феноген) Фиопонт ? Степанович

Отец ребёнка: Волынщиков Степан Григорьевич

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Волынщиков Герасим Степанович

Отец ребёнка: Волынщиков Степан Григорьевич

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волынщиков Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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