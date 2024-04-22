Волынщикова Федосья
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
1866
Сын: Волынщиков Филипп Степанович
Отец ребёнка: Волынщиков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1871
Рождение ребёнка
1875
Сын: Волынщиков Герасим Степанович
Отец ребёнка: Волынщиков Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно