Гагин Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: не указана
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь Год рождения указан примерно.
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: не указана
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь Год рождения указан примерно.
Смерть
Неизвестно
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь