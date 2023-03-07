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Гагин Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
Рождение ребёнка
1869

Сын: Гагин Павел Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь Год рождения указан примерно.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Гагин Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь Год рождения указан примерно.
Смерть
Неизвестно
Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
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